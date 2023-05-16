В Steam появилась бесплатная пробная версия ремейка Dead Space

В сети обратили внимание, что в Steam появилась первая игра, у которой доступна пробная версия — это некий триал, который даёт доступ к проекту на полтора часа. Первым таким тайтлом стал ремейк Dead Space.

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Изначально его можно было загрузить даже с российских аккаунтов, однако потом эту возможность убрали, поэтому теперь доступа к триалу в России нет.

Судя по всему, Valve проводит эксперимент и смотрит, как аудитория будет заинтересована в подобных пробных версиях. Если у этого появится спрос, то в Steam наверняка появится ещё больше триалов различных проектов.

Ремейк Dead Space вышел в феврале этого года. Проект получил высокие оценки от критиков и геймеров, которые остались довольны таким переосмыслением классической Dead Space.