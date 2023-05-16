Не городите компьютеры на Core i5 Haswell даже ради экономии — будете жалеть

Иногда бюджетные процессоры могут удивить, но бывает и так, что такие модели лучше обходить стороной. Пример - Core i5-4670.

Процессоры Intel Core i5-4670 (вышла модель в 2013 году) раскупают довольно быстро. Но стоит ли оно вообще того? Тестовый стенд включал оперативную память DDR3 2x8 ГБ с максимальной частотой 1600 МГц, видеокарту GTX 1050 Ti/GTX 1650.

В игре Apex Legends в 1080p со средне-низким пресетом частота кадров на земле составляла 60-70 к/с, при приземлении - около 50 к/с. С видеокартой GTX 1650 FPS равнялся около 100 к/с.

CS:GO в Full HD на низких настройках шла с обеими картами с частотой кадров более 200 к/с. Однако при этом были просадки до 60 к/с. В целом играть было некомфортно.

Far Cry 5 со средним пресетом шла с производительностью на уровне 46 к/с с 1050 Ti и 61 к/с с 1650.

Assassin's Creed Odyssey тоже запускалась на средних настройках графики в 1080p. С GTX 1050 Ti можно получить 40-45 к/с, с GTX 1650 - 55 к/с. Однако процессор в этом случае будет нагружен полностью.

В Cyberpunk 2077 с низким пресетом встречались подтормаживания. С обеими картами в открытом мире частота кадров снижалась до 20, в закрытых помещениях было 30-50 к/с.

Forza Horizon 5 шла на средних настройках. Местами игра сильно тормозит, хотя производительность находится на уровне 60 к/с. Примерно такая же ситуация в Horizon Zero Dawn со средним пресетом.

Dying Light при этом идёт без проблем. На минимальных настройках с 1050 Ti частота кадров составляет 30-40 к/с, с 1650 - около 50 к/с.

Вытягивает процессор даже Hogwarts Legacy. С минимальным пресетом в игре удаётся получить около 35 к/с на 1050 Ti и 45-55 к/с - на 1650.

Вывод