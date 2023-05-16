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Участников бета-теста Diablo 4 впечатлила производительность игры

В период с 12 по 14 мая проходило финальное техническое бета-тестирование Diablo IV, которое должно было проверить производительность серверов. После этого многие участники теста поделились своими впечатлениями по поводу технической части игры. Судя по всему, Blizzard проделала достойную работу.

Участников бета-теста Diablo 4 впечатлила производительность игры
© Игромания.ру

Согласно многочисленным комментариям на Reddit и форуме Diablo IV, игроки практически не сталкивались ни с какими ошибками во время теста, включая вылеты и серьёзные падения FPS. Среди редких технических проблем отмечались только незначительные подтормаживания в открытом мире.

Один игрок рассказал о том, что бета Diablo IV запустилась у него на компьютере, который был приобретён 14 лет назад. Игра работала в 4K-разрешении при «средних» настройках графики на PC с процессором AMD Phenom 965 и видеокартой GTX 970 — и почти всегда выдавала 60 FPS с редкими просадками.

Слова участников заключительного бета-теста Diablo IV подтверждаются роликами, которые демонстрируют производительность игры на «ультра» настройках и разных видеокартах. Одно из таких видео можно посмотреть в конце новости.

Кроме того, приятным бонусом для геймеров стало то, что в этот раз им не пришлось стоять в больших очередях на серверы Diablo IV. Сама игра, напомним, выходит 6 июня на PlayStation, Xbox и PC, и в ней есть русская озвучка.

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