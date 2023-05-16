Участников бета-теста Diablo 4 впечатлила производительность игры

В период с 12 по 14 мая проходило финальное техническое бета-тестирование Diablo IV, которое должно было проверить производительность серверов. После этого многие участники теста поделились своими впечатлениями по поводу технической части игры. Судя по всему, Blizzard проделала достойную работу.

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Согласно многочисленным комментариям на Reddit и форуме Diablo IV, игроки практически не сталкивались ни с какими ошибками во время теста, включая вылеты и серьёзные падения FPS. Среди редких технических проблем отмечались только незначительные подтормаживания в открытом мире.

Один игрок рассказал о том, что бета Diablo IV запустилась у него на компьютере, который был приобретён 14 лет назад. Игра работала в 4K-разрешении при «средних» настройках графики на PC с процессором AMD Phenom 965 и видеокартой GTX 970 — и почти всегда выдавала 60 FPS с редкими просадками.

Слова участников заключительного бета-теста Diablo IV подтверждаются роликами, которые демонстрируют производительность игры на «ультра» настройках и разных видеокартах. Одно из таких видео можно посмотреть в конце новости.