Критики оценили необычную головоломку Humanity

Издательство Enhance Games, известное по Rez и Tetris Effect, и студия tha выпустили свою новую игру Humanity на РС и PlayStation. Проект также доступен подписчикам PlayStation Plus и поддерживает PS VR2 и PS VR.

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В настоящее время у Humanity не так много оценок, но уже опубликованные рецензии дают понять, что игра вышла достойной. Версия для PS5 на агрегаторе Metacritic, к примеру, получила 84 балла из 100 на основе 11 рецензий критиков.

Согласно отзывам, Humanity — это небольшое переосмысление формулы Lemmings с элементами других игр-головоломок, в которой хватает индивидуальности и уникальности. Критики хвалят проект за продуманный дизайн уровней, амбициозность, уникальные задачи, абстрактный визуальный стиль, атмосферный саундтрек и необычный сюжет. Кроме того, в Humanity есть неожиданные сражения с боссами, которые разбавляют геймплей.

Один из критиков, оценивший PC-версию Humanity, признался, что ничто его так не впечатляло со времён культовых Portal 2 и The Talos Principle.