В Steam стартовал фестиваль спортивных игр

Valve запустила в Steam фестиваль, посвящённый спортивным играм. Он продлится до 22 мая 20:00 МСК.

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В рамках фестиваля игроков ожидают приятные скидки на множество тайтлов, возможность опробовать демоверсии и многое другое.

Представленные игры порадуют как классическими видами спорта вроде баскетбола, футбола или хоккея, так и паркуром, воздушными трюками на снежных трамплинах, чудным гольфом, взрывающимися мячами и не только.