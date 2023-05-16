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В Steam стартовал фестиваль спортивных игр

Valve запустила в Steam фестиваль, посвящённый спортивным играм. Он продлится до 22 мая 20:00 МСК.

В Steam стартовал фестиваль спортивных игр
© Youtube

В рамках фестиваля игроков ожидают приятные скидки на множество тайтлов, возможность опробовать демоверсии и многое другое.

Представленные игры порадуют как классическими видами спорта вроде баскетбола, футбола или хоккея, так и паркуром, воздушными трюками на снежных трамплинах, чудным гольфом, взрывающимися мячами и не только.

А уже в следующем месяце в Steam ожидается фестиваль «Играм быть» 2023 года — этот праздник будущих новинок запланирован на период с 19 по 26 июня.

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