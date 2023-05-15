Smurfs Kart выйдет на Xbox и PlayStation 22 августа

Издательство Microids и студия Eden Games объявили, что аркадные гонки Smurfs Kart появятся на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One с 22 августа. Напомним, что изначально игра вышла на Nintendo Switch в 2022 году.

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Разработчики также собираются выпустить Smurfs Kart на РС, и страница игры уже открыта в Steam. Однако пока что точные сроки этого релиза создатели не называют. Известно лишь, что на РС игра должна появиться в этом году.