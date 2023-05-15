Авторы Vampire The Masquerade Bloodhunt прекращают поддержку игры

Разработчики королевской битвы Vampire: The Masquerade - Bloodhunt объявили, что в скором времени прекратят поддержку игры. Всё дело в том, что проект не смог сыскать популярность среди большой аудитории, хоть и собрал сплочённое сообщество игроков.

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Закрывать сервера на данный момент не планируют, но выход обновлений будет прекращён. Чтобы удержать сообщество и сохранять интерес к игре, будет введена система голосования, с помощью которой регулярно будут открываться внутриигровые предметы. О подробностях расскажут позднее. Обновление станет последним, после чего королевская битва будет получать лишь исправления технического характера.

Вероятно, уже 26 сентября будет отключена возможность совершать покупки за реальные деньги. До этого момента будет введена система, которая поможет приобретать предметы даже после прекращения поддержки.