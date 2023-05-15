Layers of Fear выйдет 15 июня

Layers of Fear выходит 15 июня
Bloober Team и Anshar Studio объявили дату релиза психологического хоррора Layers of Fear. Игра выйдет 15 июня на PlayStation 5, Xbox Series и PC (через Steam и Epic Games Store). Игроки могут пока познакомиться с новой демоверсией, она будет доступна в Steam до 22 мая.
Layers of Fear выступит одновременно продолжением и перезапуском всех предыдущих частей серии. Новый сюжет, который нам расскажут в игре, свяжет воедино все известные нам события и ответит на ряд вопросов.
Напомним, что на днях разработчики опубликовали окончательные системные требования Layers of Fear. Они также рассказали об источниках своего вдохновения: классических полотнах Рембрандта, ван Эйка, Гойи, Лавинии Фонтана и Джона Фредерика Херринга, а также кинематографической классики, такой как «Метрополис» и «Путешествие на Луну».