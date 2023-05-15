В ролевой MMO Petanium проходит марафон уникальных заданий и наград

В ролевой многопользовательской игре Petanium, доступной на платформе AG.ru, проходит «Весенний челлендж» — игроки открывают уникальные задания и получают всевозможные награды.

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Сама Petanium предложит пользователям в роли одного из искателей приключений изучить местный сказочный мир, где водятся необычные существа. Их можно тренировать, улучшать и выставлять в бою на арене против других созданий, прорываясь на вершины турнирных таблиц.

В рамках «Весеннего челленджа», стартовавшего ещё в апреле, игрокам будет доступно 60 различных заданий и 90 наград. Кроме того, если приобрести сезонный челлендж «Океан сокровищ», то у бойцов откроется ещё 36 дополнительных наград.Сам пропуск можно приобрести за 250 золота, а наличие премимум-аккаунта, кстати, увеличивает получаемые очки за выполнение заданий на 50%. Свежие задачи открываются каждую неделю, но пройти квесты прошлых дней тоже можно — само событие будет актуально до 28 мая.