Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard. Регулирующий орган пришёл к выводу, что слияние может состояться благодаря обязательствам Microsoft, связанным с облачными играми. О положительном решении заранее сообщало одно из западных изданий.
Решение принято в результате углублённого расследования. Еврокомиссия учла сотрудничество корпорации с конкурентами в области потоковой передачи: Nvidia, Boosteroid, Ubitus и другими компаниями. Ранее сделку заблокировал британский регулирующий орган CMA, как раз из-за опасений насчёт рынка облачных технологий. Кроме того, Еврокомиссия считает, что у Microsoft нет стимула запрещать игры Activision на консолях Sony.
Даже если компания решит ограничить список релизов на PlayStation, это не должно существенно повлиять на конкуренцию: на каждые четыре купленные PlayStation приходится лишь одна консоль Xbox.
Напомним, что у Microsoft есть договорённости с Nintendo и Valve о том, что Call of Duty будет распространяться на их платформах в случае одобрения сделки. Принимая во внимание отзывы рынка, Еврокомиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение больше не будет вызывать опасений в отношении конкуренции и в будущем принесёт значительные выгоды конкурентам и потребителям. Решение зависит от полного соблюдения обязательств Microsoft. Под наблюдением Еврокомиссии независимый попечитель будет отвечать за контроль по их выполнению.