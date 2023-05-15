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Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard

Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard. Регулирующий орган пришёл к выводу, что слияние может состояться благодаря обязательствам Microsoft, связанным с облачными играми. О положительном решении заранее сообщало одно из западных изданий.

Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard
© Игромания.ру

Решение принято в результате углублённого расследования. Еврокомиссия учла сотрудничество корпорации с конкурентами в области потоковой передачи: Nvidia, Boosteroid, Ubitus и другими компаниями. Ранее сделку заблокировал британский регулирующий орган CMA, как раз из-за опасений насчёт рынка облачных технологий. Кроме того, Еврокомиссия считает, что у Microsoft нет стимула запрещать игры Activision на консолях Sony.

Даже если компания решит ограничить список релизов на PlayStation, это не должно существенно повлиять на конкуренцию: на каждые четыре купленные PlayStation приходится лишь одна консоль Xbox.

Напомним, что у Microsoft есть договорённости с Nintendo и Valve о том, что Call of Duty будет распространяться на их платформах в случае одобрения сделки. Принимая во внимание отзывы рынка, Еврокомиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение больше не будет вызывать опасений в отношении конкуренции и в будущем принесёт значительные выгоды конкурентам и потребителям. Решение зависит от полного соблюдения обязательств Microsoft. Под наблюдением Еврокомиссии независимый попечитель будет отвечать за контроль по их выполнению.

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