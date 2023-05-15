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В Европе одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard

В Европе одобрили сделку по покупке Activision Blizzard компанией Microsoft. Это случилось через несколько недель после того, как в Британии регуляторы запретили сделку. Впереди ещё очень важное решение от американского ведомства.

В Европе одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard
© Чемпионат.com

Европейский регулятор посчитал, что значимость Call of Duty не настолько важна, как это пытается показать Sony. Даже если Microsoft решит сделать серию шутеров эксклюзивов, это значительно не повлияет на консольную конкуренцию.

При этом в ЕС согласились, что, если Microsoft сделает игры Activision Blizzard эксклюзивами своего облачного сервиса, это навредит конкуренции. В Британии именно по этой причине и запретили сделку. Вдобавок в Европе отмечают, что, если игры Activision Blizzard сделают эксклюзивами на ПК только для Windows, это тоже даст большое преимущество Microsoft.

Однако эти «но» не посчитали настолько значимыми, чтобы не давать компании закрыть сделку.

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