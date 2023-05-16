Рэпер Слава КПСС записал альбом про Overwatch

Российский рэпер Слава КПСС удивил своих поклонников написанием альбома про игру Overwatch. В соавторстве с Артемом Моргуновым под псевдонимами ГЛЕБ & РАУЛЬ они выпустили новую пластинку под названием «Людофобы 2023».

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Фанаты игры были приятно удивлены упоминанием персонажей, как Кирико, Уинстон, Торбьорн и Дива. Более того, тексты песен почти полностью посвящены игровой тематике, отражая сложности и забавные моменты Overwatch. Например, в одном из треков встречаются строки «Непонятно куда стрелять. Непонятно какой режим».