$79.10+1.9086.09+1.84

Российский рэпер Слава КПСС удивил фанатов — он записал альбом про Overwatch

Российский рэпер Слава КПСС удивил своих поклонников написанием альбома про игру Overwatch. В соавторстве с Артемом Моргуновым под псевдонимами ГЛЕБ & РАУЛЬ они выпустили новую пластинку под названием «Людофобы 2023».

Рэпер Слава КПСС записал альбом про Overwatch
© Cq.ru

Фанаты игры были приятно удивлены упоминанием персонажей, как Кирико, Уинстон, Торбьорн и Дива. Более того, тексты песен почти полностью посвящены игровой тематике, отражая сложности и забавные моменты Overwatch. Например, в одном из треков встречаются строки «Непонятно куда стрелять. Непонятно какой режим».

Прослушать альбом «Людофобы 2023» можно на нескольких музыкальных сервисах, список которых доступен по ссылке и в сообществе ГЛЕБ & РАУЛЬ. Заглавное фото: Alphacoders

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий