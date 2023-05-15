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Автор God of War и Twisted Metal поражается качеству графики Zelda Tears of the Kingdom

Дэвид Яффе, создатель франшиз God of War и Twisted Metal, поделился своим мнением про The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая вышла 12 мая на Nintendo Switch и начнёт продаваться в России на этой неделе. Как оказалось, одна деталь портит разработчику впечатления.

Автор God of War и Twisted Metal поражается качеству графики Zelda Tears of the Kingdom
© Игромания.ру

Яффе только начал прохождение, и пока игра ему нравится. Из минусов он отметил графическую составляющую. По мнению Дэвида, в настоящее время, когда все «сходят с ума» из-за визуальных эффектов, у Tears of the Kingdom должно быть хотя бы немного отрицательных оценок. Напомним, что журналисты остались в восторге от проекта.

«Отличная игра всегда будет отличной игрой. Я только начинаю [прохождение], и пока всё хорошо. Но учитывая, как все сходят с ума из-за визуальных эффектов, меня поражает, как эта игра [Tears of the Kingdom] может выглядеть так и не иметь хотя бы немного отрицательных отзывов».
Дэвид Яффе

В качестве доказательства своим словам Яффе прикрепил собственный скриншот. Что касается графических эффектов и технического исполнения, то их подробный анализ провели эксперты Digital Foundry. Кроме того, энтузиаст сравнил Tears of the Kingdom с The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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