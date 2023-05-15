Автор God of War и Twisted Metal поражается качеству графики Zelda Tears of the Kingdom

«Отличная игра всегда будет отличной игрой. Я только начинаю [прохождение], и пока всё хорошо. Но учитывая, как все сходят с ума из-за визуальных эффектов, меня поражает, как эта игра [Tears of the Kingdom] может выглядеть так и не иметь хотя бы немного отрицательных отзывов».

Дэвид Яффе