5 лучших процессоров AMD в 2023 году: какой взять для сборки ПК

При покупке или сборке нового компьютера важно понимать, какой процессор вы хотите получить. На рынке CPU соперничают две компании: всем знакомая Intel и AMD — многие ПК-энтузиасты отдают предпочтение продукции последней. Портал SlashGear рассказал о пяти лучших процессорах AMD, доступных в 2023 году.

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Ryzen 5 7600X

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Если отталкиваться от соотношения цены и мощности, то Ryzen 7 7600X — однозначно лучший вариант. Это мощный процессор, который одинаково хорошо подойдет как для игр, так и для работы, однако за него не придется отдавать целое состояние. Но при обновлении до Ryzen 7 7600X с более старых систем важно учитывать тот факт, что серия 7000 поддерживает оперативную память только в формате DDR5. Сейчас цены стабилизируются, однако она все равно будет дороже DDR4.

AMD

Ryzen 7 7800X3D

Геймерам, которые готовы не пожалеть денег на по-настоящему мощный компьютер, можно посоветовать Ryzen 7 7800X3D — самый оптимальный игровой процессор на рынке. Но не перепутайте, мы говорим именно о 7800X3D, не об обычном 7800X. Модель X3D оборудована проприетарной технологией 3D V-Cache, которая не сильно нужна для работы с трехмерной графикой, но идеально подходит для гейминга. Ryzen 7 7800X3D наверняка еще долгое время будет неоспоримым лидером в своей нише.

AMD

Ryzen 5 5600X

Если вам не принципиален возраст процессора и вы не гонитесь за новинками в сфере железа, то Ryzen 5 5600X позволит неплохо сэкономить. Да, это CPU прошлого поколения, однако он все еще неплох. Платформа AM4 работает на оперативной памяти DDR4, что приводит к дополнительной экономии, но, вероятно, когда вы решите перейти на что-то более современное и мощное, выбор будет не таким широким.

AMD

Ryzen 9 7950X

Ryzen 9 7950X — лучший процессор AMD для тех, кого интересует не только гейминг. Да, 7950X3D опережает его под нагрузкой в требовательных играх, однако базовый 7950Х гораздо дешевле и предлагает более универсальную производительность. Он отлично подойдет в том числе для рендера и кодирования видео, причем запаса ресурса CPU хватит еще на годы. А после того, как подоспеет что-то помощнее, вы сможете без труда обновиться благодаря платформе AM5.

AMD

Ryzen 7 5700G

Большинство актуальных процессоров AMD (и не только) требуют покупки отдельной видеокарты, которые тоже стоят немалых денег. Если бюджет не позволяет раскошелиться на GPU, то, возможно, есть смысл взять процессор со встроенным графическим ускорителем. Одним из лучших CPU подобного рода можно назвать Ryzen 7 5700G. Конечно, он вряд ли справится с современными ААА-играми, но его мощности вполне хватит для старых и независимых игр. Кроме того, это отличный вариант для повседневных деловых задач.