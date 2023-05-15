Популярнейшая карта Call of Duty осталась в игре из-за случайности

Директор по дизайну мультиплеера Call of Duty Джефф Смит рассказал, что популярная карта «Отправление» (Shipment) осталась в игре из-за банальной случайности.

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Её вообще не планировали оставлять в изначальной форме в Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) — карту первое время создавали с прицелом на режим игры с разделённым экраном. Тогда, по словам Смита, это «было в моде». Затем локация попала в список игровых карт из-за того, что её использовали для внутренних тестов в студии Infinity Ward.

Перед релизом самой Modern Warfare карту должны были убрать, однако один из ведущих специалистов просто забыл это сделать — а менять решение было уже поздно. В результате, подобная случайность породила одну из самых популярных карт мультиплеера серии.