Популярнейшая карта Call of Duty осталась в игре из-за случайности
Директор по дизайну мультиплеера Call of Duty Джефф Смит рассказал, что популярная карта «Отправление» (Shipment) осталась в игре из-за банальной случайности.
Её вообще не планировали оставлять в изначальной форме в Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) — карту первое время создавали с прицелом на режим игры с разделённым экраном. Тогда, по словам Смита, это «было в моде». Затем локация попала в список игровых карт из-за того, что её использовали для внутренних тестов в студии Infinity Ward.
Перед релизом самой Modern Warfare карту должны были убрать, однако один из ведущих специалистов просто забыл это сделать — а менять решение было уже поздно. В результате, подобная случайность породила одну из самых популярных карт мультиплеера серии.
Её можно было увидеть, к примеру, в Call of Duty: Modern Warfare (2019), Call of Duty: Mobile, Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern Warfare II. Возможно, что она появится и в грядущей части от студии Sledgehammer Games, релиз которой, по слухам, намечен на ноябрь.