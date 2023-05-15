В Fortnite добавляют рейтинговую лигу и запускают рейтинговый сезон

В королевской битве Fortnite со свежим обновлением 24.40 добавляют рейтинговую лигу с разными уровнями.

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Среди последних есть следующие типы: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, бриллиантовый, элитный, легендарный и нереальный. Причём у первых трёх уровней будет три ступени развития, а у последних трёх — по одной.

Изначальный рейтинг в «Королевской битве» и «Нулевой высоте» будет определяться на основе результатов прошлых тематических матчей (место, число устранений), причём для старта достаточно принять участие лишь в одном из них.

С этим как раз поможет нулевой сезон рейтинговой игры — он продлится до конца третьего сезона четвёртой главы. Кстати, у двух основных режимов будут разные системы рейтинга.

Нереальный рейтинг останется с игроком до конца сезона, а узнать своё место в соответствующей таблице можно будет по специальной ссылке.

Максимальное число материалов уменьшили с 999 до 500 единиц;

Увеличена скорость добычи ресурсов;

После гибели игроки оставляют по 50 единиц каждого вида материалов. Пользователи в режиме рейтинговой игры встретятся с игроками, которые активировали тот же формат — при этом авторы внесли для режима определённые изменения в баланс: