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В Fortnite добавляют рейтинговую лигу и запускают рейтинговый сезон

В королевской битве Fortnite со свежим обновлением 24.40 добавляют рейтинговую лигу с разными уровнями.

В Fortnite добавляют рейтинговую лигу и запускают рейтинговый сезон
© Игромания.ру

Среди последних есть следующие типы: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, бриллиантовый, элитный, легендарный и нереальный. Причём у первых трёх уровней будет три ступени развития, а у последних трёх — по одной.

Изначальный рейтинг в «Королевской битве» и «Нулевой высоте» будет определяться на основе результатов прошлых тематических матчей (место, число устранений), причём для старта достаточно принять участие лишь в одном из них.

С этим как раз поможет нулевой сезон рейтинговой игры — он продлится до конца третьего сезона четвёртой главы. Кстати, у двух основных режимов будут разные системы рейтинга.

Нереальный рейтинг останется с игроком до конца сезона, а узнать своё место в соответствующей таблице можно будет по специальной ссылке.

Пользователи в режиме рейтинговой игры встретятся с игроками, которые активировали тот же формат — при этом авторы внесли для режима определённые изменения в баланс:
  • Максимальное число материалов уменьшили с 999 до 500 единиц;
  • Увеличена скорость добычи ресурсов;
  • После гибели игроки оставляют по 50 единиц каждого вида материалов.

Кроме того, обновление 24.40 вносит и ряд других дополнительных изменений, с которыми можно ознакомиться на сайте Fortnite. Недавно в самой игре, кстати, прошли кроссоверы с франшизами Dragon Ball и «Звёздными войнами».

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