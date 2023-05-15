Разработчики новой игры во вселенной «Ведьмака» столкнулись с увольнениями

На прошлой неделе CD Projekt сообщила, что определила новую структуру Project Sirius во вселенной «Ведьмака» и пересмотрела финансовый резерв. Как оказалось, после этого часть разработчиков из The Molasses Flood подверглась увольнениям.

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Официальных объявлений не было, но об увольнениях сообщили некоторые бывшие сотрудники. Например, нарративный и технический дизайнер, которому нравилась его работа, но теперь он вынужден искать другие вакансии. Также под сокращение попали дизайнер по окружению, медиа-менеджер и художник окружающей среды.

Узнать о масштабе увольнений нельзя, пока нет информации от самой студии. Судя по комментариям из социальных сетей, было уволено менее 10 человек. Учитывая профиль The Molasses Flood, в котором сказано о 43 сотрудниках, даже такое изменение в штате может оказать негативное влияние на разработку.

CD Projekt приобрела The Molasses Flood в 2021 году. Известно, что в Project Sirius представят мультиплеерные геймплейные элементы, но одиночное прохождение тоже останется — в лице кампании с сюжетом и квестами.