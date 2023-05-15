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Авторы «Чёрной книги» показали трейлер анонса хоррора «Лихо одноглазое»

Авторы «Чёрной книги» и «Человеколося» из студии Morteshka анонсировали свою следующую игру. Хоррор от первого лица получил название «Лихо одноглазое» и основан на народной сказке, записанной в начале 19 века. Среди источников вдохновения отмечены фильмы «Вий» и «Маяк». Также показали трейлер и скриншоты.

Авторы «Чёрной книги» анонсировали хоррор «Лихо одноглазое»
© Игромания.ру

Сюжет рассказывает про кузнеца, который отправился искать «лихо». Путешествие привело его в заброшенную избу, где он встретился с высокой, кривой и одноглазой женщиной. Теперь герою предстоит сбежать от того, чего он так желал.

Среди особенностей игры отмечены фольклорный мир, головоломки, которые можно решать с помощью спичечного коробка, исследование местности с поиском подсказок, а также различные тайны, разгадывать которые придётся по мере прохождения сюжета.

Над проектом работает российская команда из четырёх разработчиков, которые надеются привлечь как старых фанатов, так и новых игроков. Дата релиза хоррора «Лихо одноглазое» неизвестна, но его можно добавить в список желаемого в Steam.Скриншоты

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