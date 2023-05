Жизнь после смерти: игры, вышедшие после закрытия своих консолей

Enter the Gungeon: House of the Gundead

Enter the Gungeon: House of the Gundead — весьма интересный случай. Адаптация популярного экшена Enter the Gungeon для аркадных автоматов заслуживает комплиментов, т.к. проект получился качественным, но пандемия COVID-19 болезненно ударила по планам разработчиков. Изначально релиз игры должен был состояться в 2020 году, однако из-за карантина и продолжительной самоизоляции многие аркадные залы навсегда закрыли свои двери. Сейчас Enter the Gungeon: House of the Gundead можно найти только в некоторых выживших аркадных кафе — или же купить собственный автомат, если вам не жаль где-то четырех тысяч долларов.