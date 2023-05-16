Жизнь после смерти: игры, вышедшие после закрытия своих консолей

Смерть консоли — всегда странное событие. Для поклонников той или иной платформы оно может быть печальным, тогда как для разработчиков — безумно суматошным. Ведь иногда внезапное прекращение поддержки устройств немного противоречит планам по выпуску игр. Портал whatculture.com рассказал об играх, которые вышли уже после гибели собственной платформы.

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Enter the Gungeon: House of the Gundead

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Enter the Gungeon: House of the Gundead — весьма интересный случай. Адаптация популярного экшена Enter the Gungeon для аркадных автоматов заслуживает комплиментов, т.к. проект получился качественным, но пандемия COVID-19 болезненно ударила по планам разработчиков. Изначально релиз игры должен был состояться в 2020 году, однако из-за карантина и продолжительной самоизоляции многие аркадные залы навсегда закрыли свои двери. Сейчас Enter the Gungeon: House of the Gundead можно найти только в некоторых выживших аркадных кафе — или же купить собственный автомат, если вам не жаль где-то четырех тысяч долларов.

Devolver Digital

Star Fox 2

Nintendo обладает печально известной привычкой постоянно разочаровывать поклонников франшизы Star Fox. Сначала Сигеру Миямото взял проект Dinosaur Planet от студии Rare и выпустил его под брендом Star Fox Adventures, затем была Star Fox Zero, которая не понравилась совершенно никому… А со Star Fox 2 приключилась совсем грустная история. Сиквел оригинальной Star Fox разрабатывался в период, когда PlayStation 1 активно набирала популярность и многие команды переходили на новое железо. Из-за этого Nintendo решила в последний момент отменить уже готовую игру, т.к. руководство компании сомневалось, что 16-битная графика будет привлекательной для аудитории. Правда, это не помешало людям массово подписываться на сервис Nintendo Switch Online, где Nintendo наконец решила выпустить несчастную Star Fox 2.

Nintendo

Super Jetpak DX

Super Jetpak DX была плодом любви, прошедшим тяжелую историю разработки. Создатели игры портировали оригинальную Jetpak 1983 года для ZX Spectrum на Game Boy, где проект получил положительные отзывы публики. Как ни странно, Nintendo не засудила авторов — но на этом история не закончилась. В 2020 году программист Куанг Нгуйен, работавший над портом, потерял работу и решил выпустить Super Jetpak DX на физических картриджах для Game Boy и Game Boy Colour. Забытая классика получила вторую жизнь спустя много лет после смерти своей платформы — точнее, обеих платформ.

3D Tetris

Над Virtual Boy, пожалуй, не смеялся только самый ленивый. Неуклюжая гарнитура была одним из самых неудачных проектов Nintendo: монохромное черно-красное 3D настолько било по глазам, что поддержка платформы прекратилась спустя всего несколько месяцев после релиза. Но самое смешное, что финальная игра для Virtual Boy под названием 3D Tetris вышла спустя двадцать дней после окончания официальной поддержки. Проект, некогда ставший одной из главных причин популярности Game Boy, стал последним гвоздем в крышке гроба Virtual Boy.

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Raiden

Atari Lynx занимала интересную нишу на рынке. Она выглядела, мягко говоря, непритязательно, но была неожиданно мощной для портативной консоли. Благодаря инженерным хитростям устройство могло масштабировать спрайты как SNES, причем почти без проседания производительности. Однако Atari подвел маркетинг: из-за отсутствия спроса Lynx проиграла конкуренцию Game Boy, и производство консоли закончилось в 1995 году. Но в 1997 студия Bluesky Software портировала на Lynx аркадную классику Raiden. Зачем и для кого это делалось — вопрос открытый.

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Putty Squad

Еще один довольно странный случай. Студия System 3 разработала оригинальную аркаду Putty для Amiga, где она стала неожиданно популярной и тут же собрала достаточно денег для разработки сиквела — Putty Squad. Он должен был выйти в 1994-1995 году на Super Nintendo, MS-DOS, Amiga и Mega Drive… Но из них до релиза дошла только версия для Super Nintendo. По крайней мере, тогда. В 2013 году System 3 в честь своего тридцатилетия внезапно выпустила Amigа-версию игры на своем сайте. Но, почему-то, только после релиза HD-ремейка Putty Squad на PS4.