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Раскрыты самые популярные схемы обмана российских геймеров

Любители компьютерных игр могут стать жертвами разнообразных мошеннических схем, которые появились после ухода с российского рынка ряда разработчиков и игровых компаний. Об этом в беседе с порталом Ura.Ru сообщил директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов.

Раскрыты самые популярные схемы обмана российских геймеров
© Пресс-служба главы Федерации киберспорта РФ

Одной из таких схем является фишинг. Мошенники рассылают пользователям письма со ссылками, которые копируют ссылки официальных магазинов игр. Геймер пытается приобрести игру, но теряет деньги, а заодно и данные своей банковской карты.

Также мошенник может выдать себя за сотрудника техподдержки известной компании и попытаться обманом выведать пароль от аккаунта.

«Для большей убедительности используются различные предлоги, такие как запрос на обновление данных или угроза блокировки аккаунта. Фальшивые сообщения от мошенников выглядят очень убедительно — с официальным логотипом игры или другими знаками, которые могут быть легко подделаны», — пояснил эксперт.

Также геймеры сильно рискуют, скачивая пиратские копии игр, которые они не могут приобрести легально. Это может привести к заражению компьютера вирусами и, как следствие, потере своих личных данных и аккаунтов.

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