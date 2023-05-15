Раскрыты самые популярные схемы обмана российских геймеров
Любители компьютерных игр могут стать жертвами разнообразных мошеннических схем, которые появились после ухода с российского рынка ряда разработчиков и игровых компаний. Об этом в беседе с порталом Ura.Ru сообщил директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов.
Одной из таких схем является фишинг. Мошенники рассылают пользователям письма со ссылками, которые копируют ссылки официальных магазинов игр. Геймер пытается приобрести игру, но теряет деньги, а заодно и данные своей банковской карты.
Также мошенник может выдать себя за сотрудника техподдержки известной компании и попытаться обманом выведать пароль от аккаунта.
«Для большей убедительности используются различные предлоги, такие как запрос на обновление данных или угроза блокировки аккаунта. Фальшивые сообщения от мошенников выглядят очень убедительно — с официальным логотипом игры или другими знаками, которые могут быть легко подделаны», — пояснил эксперт.
Также геймеры сильно рискуют, скачивая пиратские копии игр, которые они не могут приобрести легально. Это может привести к заражению компьютера вирусами и, как следствие, потере своих личных данных и аккаунтов.