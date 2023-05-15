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Родителям рассказали, как компьютерные игры помогают прививать полезные привычки детям

Игровой процесс позволяет детям познавать мир, поэтому правильные компьютерные игры не только не причинят ребенку вреда, но и принесут пользу. Об этом Life рассказал руководитель команды разработки игр онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Фомиченко.

Эксперт: правильные компьютерные игры помогут детям привить полезные привычки
© РИА Новости

«Раньше опыт с помощью игры дети получали во дворе, а полезные привычки формировали под давлением родителей, сейчас мамам и папам приходят на помощь видеоигры. Мобильные и компьютерные игры стали частью образовательного процесса, которые работают во благо и помогают родителям сформировать у ребёнка полезные паттерны поведения», — отметил он.

По его словам, дети в играх являются непосредственными участниками происходящего на экране, поэтому могут быстрее запомнить необходимые вещи. Например, если задача состоит в том, чтобы научить ребенка чистить зубы утром и вечером, могут подойти игры, где персонажам нужно помогать заботиться о питомцах или об их гигиене.

«Также родители могут поискать для малыша игры, которые включают в себя функционал геймификации привычек — трекеров, которые взрослые используют для счета шагов или отслеживания физических упражнений. Подобные «фишки» помогают ребенку разнообразить процесс. Например, чистка зубов вместе с персонажем в течение недели добавляет в игру новый костюм для аватара», — добавил Фомиченко.

Ранее клинический психолог детской клиники Фэнтези Мария Макухина рассказала, что, несмотря на то что компьютерные игры в младшем возрасте могут обернуться для ребенка сенсорной перегрузкой и обострением симптомов, например, СДВГ, у большинства детей они стимулируют интеллектуальное развитие.

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