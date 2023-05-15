Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартуют в России

Мы рады сообщить об опережении графика по легальному импорту игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Изначально релиз игры был запланирован на 24 мая. В настоящий момент товары уже отправлены ритейлерам и дистрибьюторам, и появятся на полках магазинов на этой неделе!