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Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартуют в России

Компания «Ачивка» объявила о скором старте продаже The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в России. Изначально запуск ожидался около 24 мая, но сроки удалось ускорить. Товар уже отправляют в розничные магазины.

Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартуют в России
© Чемпионат.com
Цены:
  • обычное издание — 6499 рублей;
  • коллекционное издание — 12 999 рублей.

Среди магазинов, где будет старт продаж, отмечают DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», diMall, «Пирамида», Gamebuy, «Онлайн трейд» и Omegagame.ru.

Вот что «Ачивка» рассказывает о старте продаж.

Мы рады сообщить об опережении графика по легальному импорту игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Изначально релиз игры был запланирован на 24 мая. В настоящий момент товары уже отправлены ритейлерам и дистрибьюторам, и появятся на полках магазинов на этой неделе!

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