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Roots of Pacha про ферму в каменном веке исчезла из Steam из-за конфликта авторов

«Собрата» Stardew Valley в лице кооперативной Roots of Pacha убрали из Steam из-за конфликта между разработчиками и издателем.

Roots of Pacha про ферму в каменном веке исчезла из Steam из-за конфликта авторов
© Игромания.ру

По словам авторов фермы в каменном веке из Soda Den, издатель Crytivo обратился к Valve и попросил убрать игру с их площадки без ведома и согласия первых. Причиной проблем между двумя сторонами стал вопрос прав на новинку.

Студия пыталась решить конфликт «за кулисами», но скрыть сложности из-за действий Crytivo не удалось. При этом разработчики отметили, что продолжат развивать игру — сейчас они заняты разработкой «дорожной карты», которая будет готова к следующему месяцу.

Издатель же выпустил собственное заявление, где рассказал, что источником проблем стал вопрос распределения доходов. Якобы две стороны три года плодотворно работали над Roots of Pacha, но после успешного запуска новинки разработчики решили разорвать текущий контракт.

В Roots of Pacha игрокам нужно было построить с нуля целую деревню, заодно занимаясь сельскохозяйственными вопросами. Игра собрала стартовую сумму в 35 тысяч долларов на Kickstarter за один день, а сама «ферма» пока была доступна только на PC.

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