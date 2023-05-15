Roots of Pacha про ферму в каменном веке исчезла из Steam из-за конфликта авторов

«Собрата» Stardew Valley в лице кооперативной Roots of Pacha убрали из Steam из-за конфликта между разработчиками и издателем.

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По словам авторов фермы в каменном веке из Soda Den, издатель Crytivo обратился к Valve и попросил убрать игру с их площадки без ведома и согласия первых. Причиной проблем между двумя сторонами стал вопрос прав на новинку.

Студия пыталась решить конфликт «за кулисами», но скрыть сложности из-за действий Crytivo не удалось. При этом разработчики отметили, что продолжат развивать игру — сейчас они заняты разработкой «дорожной карты», которая будет готова к следующему месяцу.

Издатель же выпустил собственное заявление, где рассказал, что источником проблем стал вопрос распределения доходов. Якобы две стороны три года плодотворно работали над Roots of Pacha, но после успешного запуска новинки разработчики решили разорвать текущий контракт.