Авторы Atomic Heart поздравили Nintendo с релизом новой "Зельды"

Студия Mundfish, разработавшая Atomic Heart, в социальных сетях поздравила Nintendo с релизом высокооценённой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Как отметили авторы шутера, Tears of the Kingdom — одна из самых зрелищных игр в 2023 году. Также они оставили небольшую открытку, в которой пожелали удачи и новых приключений Линку.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра стала во всём лучше оригинала, предложив игрокам ещё большую свободу действий, интересные механики, которые полностью преображают геймплей, и многое другое.

