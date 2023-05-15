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Digital Foundry показала Control с поддержкой HDR и другими улучшениями

Несколько месяцев назад сотрудник Remedy и моддер Филиппо Тарпини добавил в PC-версию Control поддержку HDR и ультрашироких мониторов. С тех пор он реализовал ещё ряд улучшений, в числе которых апгрейд рейтрейсинга, более новая версия DLSS и дополнительные настройки UI.

Digital Foundry показала Control с поддержкой HDR
© Игромания.ру

Свежая версия мода Тарпини, 1.4.1, вышла совсем недавно, и обновлённую версию Control уже успели протестировать в Digital Foundry. Специалисты наглядно продемонстрировали то, как этот «неофициальный патч» преображает игру, а также отметили его влияние на производительность. По их словам, некоторые настройки, как, например, ультра-RT, приводят к падению производительности на 30-40 процентов.

Оригинальная Control вышла в 2019 году на PS4, Xbox One и PC, получив в целом высокие оценки критиков и хорошие отзывы со стороны игроков. В настоящее время Remedy работает над Control 2 с использованием собственного движка под названием Northlight. В прошлом году сообщалось, что проект находится на стадии концептов, а изначальный бюджет разработки составляет 50 млн евро.

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