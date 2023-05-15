Digital Foundry показала Control с поддержкой HDR

Несколько месяцев назад сотрудник Remedy и моддер Филиппо Тарпини добавил в PC-версию Control поддержку HDR и ультрашироких мониторов. С тех пор он реализовал ещё ряд улучшений, в числе которых апгрейд рейтрейсинга, более новая версия DLSS и дополнительные настройки UI.

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Свежая версия мода Тарпини, 1.4.1, вышла совсем недавно, и обновлённую версию Control уже успели протестировать в Digital Foundry. Специалисты наглядно продемонстрировали то, как этот «неофициальный патч» преображает игру, а также отметили его влияние на производительность. По их словам, некоторые настройки, как, например, ультра-RT, приводят к падению производительности на 30-40 процентов.