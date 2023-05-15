Демо Street Fighter 6 сравнили на Xbox Series и обоих поколениях PlayStation

В целом можно сказать, что качество детализации персонажей и аркадных боёв в Street Fighter 6 оказалось намного выше, чем в предыдущей игре. При этом на всех платформах в режиме World Tour наблюдаются технические проблемы с FPS анимации дальних врагов (10 кадров в секунду), всплывающие текстуры и не только.