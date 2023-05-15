Демо Street Fighter 6 сравнили на Xbox Series и обоих поколениях PlayStation

В Digital Foundry сравнили демо Street Fighter 6 на Xbox Series и обоих поколениях PlayStation
Специалисты Digital Foundry провели технический анализ демо-версии файтинга Street Fighter 6 на обоих поколениях PlayStation и Xbox Series.
В целом можно сказать, что качество детализации персонажей и аркадных боёв в Street Fighter 6 оказалось намного выше, чем в предыдущей игре. При этом на всех платформах в режиме World Tour наблюдаются технические проблемы с FPS анимации дальних врагов (10 кадров в секунду), всплывающие текстуры и не только.
Демо Street Fighter на PlayStation
- PS4: 1080p; PS4 Pro: 1440p, PS5: 4K в режимах «разрешение» и «производительность»;
- на PS5 замечена дополнительная глубина резкости и более высокое разрешение текстур по сравнению с прошлым поколением;
- на PS5 лучшего качества тени в окружающей среде, текстуры пола, плотность и отражения; отдельное применение SSR не сильно улучшает ситуацию на прошлом поколении — полная загрузка текстур может занять несколько секунд;
- в режиме World Tour нет ограничения FPS, в боях — 30 FPS; Режим «производительность» на PS5 поддерживает 60 FPS, но снижает разрешение до 1440p;
- аркадный режим демонстрирует 60 FPS.
Демо Street Fighter на Xbox Series
- Xbox Series S: 1080p; Xbox Series X: 4K в режимах «разрешение» и «производительность»;
- настройки рендеринга на Series S ближе к PS4 Pro;
- на Series S только в одном обучающем бою было замечено небольшое падение FPS, обычно всё держится на 60 FPS;
- ситуация с FPS в аркадном режиме и в World Tour на Xbox Series в целом схожа с PlayStation 5.
В Digital Foundry напомнили, что релизная версия Street Fighter 6 может отличаться от демо. Игра выходит 2 июня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (Steam). Кстати, Capcom нацелена продать 10 млн копий Street Fighter 6.