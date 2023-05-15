Свежий ролик Minecraft посвятили мобу Нюхачу и сакуре из Trails and Tales

Mojang выпустила свежее видео по Minecraft, посвящённое крупному обновлению 1.20 или Trails and Tales («Тропы и Сказки»). В этот раз разработчики решили поделиться дополнительными подробностями двух значимых нововведений апдейта — моба по имени Нюхач и биома с цветущей сакурой.

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По словам разработчиков, сложнее всего в создании Нюхача далось его движение, включающее проходы по узким тропам и краям, плавание и прыжки. Кстати, своими анимациями моб обязан сороконожкам и корги. Говоря о сакуре, разработчики признались, что игроки всегда просили добавить такой биом. Кстати, его ранняя версия была сделана из свиней.