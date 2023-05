Новая The Legend of Zelda стартовала в Британии на 54% успешнее Hogwarts Legacy

Кристофер Дринг, возглавляющий команду GamesIndustry, рассказал об успехах The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в рознице Великобритании. Игра показала лучший старт в местной рознице в 2023 году — дебютные продажи новинки превышают уровень Hogwarts Legacy на 54%! Если же говорить обо всех играх для Switch, то Tears of the Kingdom на 173% обходит стартовые показатели Breath of the Wild. Но всё же немного уступает прошлогодней Pokemon Scarlet and Violet.

Кроме того, уже через два дня розничный тираж Tears of the Kingdom демонстрирует восьмой результат среди игр серии за всё время. По физическим продажам приключение уже обошло Skyward Sword, The Wind Waker и A Link Between Worlds. Если же говорить о прибыли, то уже сейчас Tears of the Kingdom стала четвёртой в списке самых коммерчески успешных игр серии в рознице Британии.