Мэддисон разгромил The Legend of Zelda: The Tears of the Kingdom

Мэддисон разгромил главную игру 2023 года — он считает, что Genshin Impact лучше
Известный стример Илья HoneyMad Давыдов высказал свое мнение о вышедшей недавно The Legend of Zelda: The Tears of the Kingdom. Королю рунета не понравилось практически все в новой игре Nintendo, о чем он рассказал в объемном сообщении.
«Везде слышу, что [The Legend of Zelda] легендарный шедевр, повсюду она на первых местах среди всех игр за всю историю планеты и т.д. Я раза три пытался начать ее проходить и меня хватало на часа два с половиной, после чего я просто засыпал от скуки. Бегает какой-то Питер Пен в нелепом зеленом трико, бьет мечом мобов, присутствуют головоломки для детей трех лет и какая-то страшная дешманская графика».
Tears of the Kingdom получила самые высокие оценки критиков среди игр 2023 года, и может стать главным претендентом на звание лучшей игры года. Однако Мэддисон считает, что есть более интересные тайтлы, например, Genshin Impact.
«Даже [Genshin Impact] гораздо лучше: смысл примерно тот же, но игра раз в 100 красивее и можно бегать за аниме-телочек в мини-юбках. Я не понимаю, чего хорошего в этой Зельде. Слышал, что хвалят открытый мир, но по мне так это смешно. Какие-то зеленые луга бескрайние, где особо и смотреть не на что».