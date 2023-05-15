Мэддисон разгромил The Legend of Zelda: The Tears of the Kingdom

«Даже [Genshin Impact] гораздо лучше: смысл примерно тот же, но игра раз в 100 красивее и можно бегать за аниме-телочек в мини-юбках. Я не понимаю, чего хорошего в этой Зельде. Слышал, что хвалят открытый мир, но по мне так это смешно. Какие-то зеленые луга бескрайние, где особо и смотреть не на что».