Илью Мэддисона признали лучшим стримером десятилетия

Небольшой кубок и грамоту блогеру вручил руководитель проекта Михаил Miker Мирчук. Во время церемонии он поблагодарил Мэддисона за неоценимый вклад в стримерскую культуру.

В свою очередь, Мэддисон отметил, что очень долго ждал этой награды и поблагодарил своих зрителей и друзей-стримеров, которые пришли поддержать его.