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В Dota 2 вышел балансный патч 7.33c

В ночь на 14 мая Valve обновила игровой клиент Dota 2 до версии 7.33c. Изменению подверглись некоторые аспекты игрового процесса, а также характеристики более чем 50 персонажей.

В Dota 2 вышел балансный патч 7.33c
© Чемпионат.com

Теперь игроки получают больше опыта за уничтожение Observer Ward, стаки лесных крипов и руну мудрости. Кроме того, была доработана карта, исчез абуз Терзателя через Hurricane Pike, а универсальные герои стали чуть сильнее.

В 7.33c были ослаблены наиболее сильные персонажи в предыдущем патче — в том числе Medusa, Alchemist и Bounty Hunter, а менее популярные (Lina, Earthshaker) получили усиления. Также стали хуже аурные предметы для оффлейнеров — Vanguard и Pipe of Insight.

Полный список изменений обновления 7.33c можно увидеть на официальном сайте Dota 2.

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