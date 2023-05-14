Valve упростила возможность стать бета-тестером Steam

Valve решила максимально упростить возможность пользователям Steam стать участниками бета-теста клиента на PC. Чтобы оценить новый функционал и поделиться обратной связью смогло большее количество людей. И теперь оценить бета-версию Steam можно буквально нажатием одной кнопки.

Компания напоминает, что пару недель назад в бете Steam обновили внутриигровой оверлей и уведомления, а также добавили функцию заметок. С тех пор свежие возможности дополнительно исправляли на основе отзывов, но перед их полноценным выпуском Valve требуются дополнительные тестеры. При этом после выпуска обновления Steam тестирование автоматически завершится.