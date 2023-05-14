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Valve упростила возможность стать бета-тестером Steam

Valve решила максимально упростить возможность пользователям Steam стать участниками бета-теста клиента на PC. Чтобы оценить новый функционал и поделиться обратной связью смогло большее количество людей. И теперь оценить бета-версию Steam можно буквально нажатием одной кнопки.

Valve упростила возможность стать бета-тестером Steam
©  Игромания.ру

Компания напоминает, что пару недель назад в бете Steam обновили внутриигровой оверлей и уведомления, а также добавили функцию заметок. С тех пор свежие возможности дополнительно исправляли на основе отзывов, но перед их полноценным выпуском Valve требуются дополнительные тестеры. При этом после выпуска обновления Steam тестирование автоматически завершится.

Также Valve отмечает, что за последние недели Steam получил ряд обновлений, с которыми компания:

  • добавила переключатель проверки правописания и индикатор синхронизации с облаком для заметок;
  • добавила в браузер поиск по странице;
  • добавила управление воспроизведением саундтреков в библиотеку и меню быстрого доступа;
  • улучшила раздел настройки контроллера;
  • улучшила окно игроков;
  • исправила гору ошибок;
  • выпустила несколько визуальных исправлений и улучшений.
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