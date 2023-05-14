Создатели Battlefield пожаловались на рост агрессии к разработчикам
Создатели Battlefield обратились к общественности, отметив наблюдающийся в последнее время рост агрессии по отношению к команде разработчиков.
Все студии, занимающиеся Battlefield, открыты к конструктивной критике игр серии. Но они будут защищать разработчиков от нападок и токсичного поведения. Подобному, пишут в официальном аккаунте Battlefield, не место ни в играх, ни в сообществе игроков.
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Так что разработчики напоминают о правилах поведения: что допустимо, а что неприемлемо и за что последуют наказания.