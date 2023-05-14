Хакерша Empress взломала ремейк Resident Evil 4 всего за одну неделю

Одна из самых известных хакеров, взламывающих защиту видеоигр, девушка с ником Empress объявила о том, что ей удалось взломать ремейк Resident Evil 4, вышедший в конце марта 2023 года.

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Хакерша также известна в сети своими резкими высказываниями. На этот раз в честь успешного взлома ремейка Resident Evil 4 она заявила, что «мужчинам пора в отставку, так их возможности снижаются». На обход защиты хоррора у нее ушло около одной недели.

Также в заявлении Empress пользователи нашли подсказку на следующую «цель» хакерши, которой, как ожидается, станет Dead Island 2.

Издатель Resident Evil, японская компания Capcom, пока никак не прокомментировала ситуацию со взломом своего хита. Неизвестно, как эта ситуация повлияет на продажи недавно вышедшей игры.