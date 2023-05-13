Windows 10, GTX 960 и 8 ГБ ОЗУ— системные требования гонки LEGO 2K Drive
Разработчики из студии Visual Concepts объявили системные требования LEGO 2K Drive — гоночного симулятора в открытом мире. Для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-4690 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960.
Однако для комфортной игры нужен ПК с процессором не слабее Intel Core i7-4790 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070.
Минимальные системные требования
Операционная система — Windows 10/11
Процессор — Intel Core i5-4690 или AMD Ryzen 5 1500X
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD R9 380
Оперативная память — 8 ГБ
Свободное место — 12 ГБ
Рекомендуемые системные требования
Операционная система — Windows 10/11
Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3500
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56
Оперативная память — 8 ГБ
Свободное место — 12 ГБ