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Windows 10, GTX 960 и 8 ГБ ОЗУ— системные требования гонки LEGO 2K Drive

Разработчики из студии Visual Concepts объявили системные требования LEGO 2K Drive — гоночного симулятора в открытом мире. Для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-4690 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960.

Windows 10, GTX 960 и 8 ГБ ОЗУ— системные требования гонки LEGO 2K Drive
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Однако для комфортной игры нужен ПК с процессором не слабее Intel Core i7-4790 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070.

Минимальные системные требования

Операционная система — Windows 10/11

Процессор — Intel Core i5-4690 или AMD Ryzen 5 1500X

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD R9 380

Оперативная память — 8 ГБ

Свободное место — 12 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Операционная система — Windows 10/11

Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3500

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56

Оперативная память — 8 ГБ

Свободное место — 12 ГБ

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