Discord сообщает о взломе и масштабной утечке данных
Некоторые пользователи Discord получили уведомление о том, что их личные данные могли попасть в руки злоумышленников. Сервис пал жертвой взлома, при котором пострадала одна из учётных записей службы поддержки.
Специалисты Discord немедленно устранили проблему, отключив взломанную запись, и проверили машину на наличие вредоносных программ. Однако есть вероятность, что в третьи руки попали адреса электронной почты пользователей, их переписка со службой поддержки и любые отправленные ими вложения.
Руководство Discord считает риск минимальным, однако призывает всех, кто мог пострадать в результате инцидента, проявить осторожность и опасаться любых подозрительных действий наподобие фишинговых атак или попыток мошенничества. Сервис работает над эффективными мерами по предотвращению подобных инцидентов в будущем.