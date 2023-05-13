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Discord сообщает о взломе и масштабной утечке данных

Некоторые пользователи Discord получили уведомление о том, что их личные данные могли попасть в руки злоумышленников. Сервис пал жертвой взлома, при котором пострадала одна из учётных записей службы поддержки.

Discord сообщает о взломе и масштабной утечке данных
© Игромания.ру

Специалисты Discord немедленно устранили проблему, отключив взломанную запись, и проверили машину на наличие вредоносных программ. Однако есть вероятность, что в третьи руки попали адреса электронной почты пользователей, их переписка со службой поддержки и любые отправленные ими вложения.

Руководство Discord считает риск минимальным, однако призывает всех, кто мог пострадать в результате инцидента, проявить осторожность и опасаться любых подозрительных действий наподобие фишинговых атак или попыток мошенничества. Сервис работает над эффективными мерами по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

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