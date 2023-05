Боевик Nobody's Left разработчика-одиночки появился в Steam

Nobody's Left напоминает одновременно Red Dead Redemption и The Last of Us. Нам предстоит оказаться в мире, практически уничтоженном испытаниями химического оружия. Теперь никакие законы здесь не действуют, а выжившие разделились на фракции и воюют друг с другом. В такую войну оказывается вовлечён наш герой, охотник за головами.