Боевик Nobody's Left разработчика-одиночки появился в Steam

Пару лет назад иранский музыкант, саунд-дизайнер и независимый разработчик Мо Хакзад объявил, что работает над своей первой игрой. А теперь страница приключенческого боевика Nobody's Left появилась в Steam. Этому посвятили новый трейлер, в котором можно оценить, как улучшился внешний вид игры за прошедшее время.

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Nobody's Left напоминает одновременно Red Dead Redemption и The Last of Us. Нам предстоит оказаться в мире, практически уничтоженном испытаниями химического оружия. Теперь никакие законы здесь не действуют, а выжившие разделились на фракции и воюют друг с другом. В такую войну оказывается вовлечён наш герой, охотник за головами.

Игрокам предстоит делать упор на навыки скрытности, стрельбу и рукопашный бой. А исследуя мир, мы сможем узнать различные истории и понять, как он дошёл до такого состояния.