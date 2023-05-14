Ubisoft выпустила кинематографичный трейлер новой операции Rainbow Six Siege

Ubisoft опубликовала небольшой кинематографичный трейлер, который посвящён новой операции Rainbow Six Siege. Она называется Dread Factor или «Фактор ужаса».

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В ролике можно увидеть нового оперативника из Швеции. Его основной особенностью является устройство, выпускающее дым и дезориентирующее врагов.