Ubisoft выпустила кинематографичный трейлер новой операции Rainbow Six Siege
Ubisoft опубликовала небольшой кинематографичный трейлер, который посвящён новой операции Rainbow Six Siege. Она называется Dread Factor или «Фактор ужаса».
В ролике можно увидеть нового оперативника из Швеции. Его основной особенностью является устройство, выпускающее дым и дезориентирующее врагов.
Подробнее о новой операции расскажут уже сегодня вечером, в 21:30 МСК. Ранее разработчики показывали обновлённую карту «Консульство».