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Ubisoft выпустила кинематографичный трейлер новой операции Rainbow Six Siege

Ubisoft опубликовала небольшой кинематографичный трейлер, который посвящён новой операции Rainbow Six Siege. Она называется Dread Factor или «Фактор ужаса».

Ubisoft выпустила кинематографичный трейлер новой операции Rainbow Six Siege
© Игромания.ру

В ролике можно увидеть нового оперативника из Швеции. Его основной особенностью является устройство, выпускающее дым и дезориентирующее врагов.

Подробнее о новой операции расскажут уже сегодня вечером, в 21:30 МСК. Ранее разработчики показывали обновлённую карту «Консульство».

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