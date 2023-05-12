В сети появилась информация о новой игре в серии Mortal Kombat

Windows Central: релиз перезапуска Mortal Kombat запланирован на сентябрь 2023 года
Анонс новой игры в серии Mortal Kombat состоится в ближайшие недели, а релиз новинки запланирован на сентябрь текущего года. Об этом сообщает издание Windows Central, ссылаясь на собственные источники.
Согласно предыдущим слухам, новая часть культовой серии файтингов выйдет под номером один, что, как предполагают журналисты и фанаты, будет символизировать перезапуск франшизы.
Игра должна выйти на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В Windows Central также узнали, что разработчики Mortal Kombat из студии NetherRealm уже готовят DLC для невышедшей игры. Традиционно для серии дополнения будут добавлять в основной ростер персонажей новых бойцов. По данным Windows Central, в число дополнительных героев войдут как минимум Патриот из сериала "Пацаны", а также Миротворец из кинокомиксов DC.
Ранее "Газета.Ru" писала о том, что что новая игра для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – стала лучшей игрой 2023 года по версии агрегатора рецензий Metacritic.