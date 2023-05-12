В сети появилась информация о новой игре в серии Mortal Kombat

Анонс новой игры в серии Mortal Kombat состоится в ближайшие недели, а релиз новинки запланирован на сентябрь текущего года. Об этом сообщает издание Windows Central, ссылаясь на собственные источники.

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Согласно предыдущим слухам, новая часть культовой серии файтингов выйдет под номером один, что, как предполагают журналисты и фанаты, будет символизировать перезапуск франшизы.

Игра должна выйти на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В Windows Central также узнали, что разработчики Mortal Kombat из студии NetherRealm уже готовят DLC для невышедшей игры. Традиционно для серии дополнения будут добавлять в основной ростер персонажей новых бойцов. По данным Windows Central, в число дополнительных героев войдут как минимум Патриот из сериала "Пацаны", а также Миротворец из кинокомиксов DC.