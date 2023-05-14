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«Genshin Impact гораздо лучше» — Илья Мэддисон раскритиковал Zelda: Tears of the Kingdom

12 мая состоялся релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — новой игры в культовой приключенческой серии. Проект невероятно высоко оценили критики: сейчас новая «Зельда» занимает первое место в списке лучших игры всех времён агрегатора Opencritic.

«Genshin Impact гораздо лучше» — Илья Мэддисон раскритиковал Zelda: Tears of the Kingdom
© Чемпионат.com

Однако с такими оценками согласны далеко не все. Известный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов опубликовал большой пост в Telegram-канале, где рассказал о своём отношении к прошлой части серии — Breath of the Wild.

Бегает какой-то Питер Пен в нелепом зелёном трико, бьёт мечом мобов, присутствуют головоломки для детей трёх лет и какая-то страшная «дешманская» графика. Короче, даже Genshin Impact гораздо лучше.

Что касается похвалы открытого мира, Мэддисон отмечает, что есть куда более впечатляющие игры. В пример он приводит Red Dead Redemption 2 и «Ведьмака 3», а последних «Зельд» он в негативном ключе сравнивает с играми на Dendy.

С нормальными играми в открытом мире даже сравнивать нелепо. Посмотрите на эту «Зельду», а потом на Red Dead Redemption 2 или «Ведьмака 3». Zelda выглядит на их фоне как игра с Dendy. Да даже «Готика» намного лучше!

Тем временем Tears of the Kingdom стала настоящей песочницей экспериментов для игроков. Они публикуют множество видео со своими постройками: от функционирующего скейтборда до сложных инженерных конструкций.

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