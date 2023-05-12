Раскрыты причины ошибки 0x80a40401 на Xbox в России

На протяжении последней недели пользователи консолей Xbox из России не могут подключиться к серверам Microsoft. При попытке войти в аккаунт Xbox появляется ошибка «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна (0x80a40401)», после чего можно только закрыть сообщение. Способ решения проблемы нашли быстро, однако он помогает далеко не во всех случаях.

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Издание GameMag пообщалось с партнёрами и своими источниками внутри Microsoft и попыталось выяснить, с чем связана массовая проблема. Как оказалось, она возникла абсолютно случайно — из-за массовой оптимизации ресурсов и увольнений. Отказываться от российской аудитории компания никогда не планировала.

Всё дело в том, что в связи с глобальной рецессией после невероятно успешного периода Microsoft начала сокращать персонал и отключать серверы. Из-за этого в компании стало попросту некому заняться исправлением ошибки с низким приоритетом. При этом корпорация не хочет терять российский рынок, однако выбора у неё сейчас нет.