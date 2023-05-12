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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала лучшей игрой 2023 года по версии Metacritic

Новый эксклюзив для Nintendo Switch под названием The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стал самой высокооцененной игрой 2023 года по версии агрегатора рецензий и журналистских оценок Metacritic.

Названа самая лучшая игра 2023 года
© Газета.Ru

На упомянутом сайте игра получила оценку 96 баллов из 100, что является самым высоким результатом среди всех релизов 2023 года. На втором месте с оценкой 94 балла из 100 расположился другой эксклюзив для Nintendo Switch – ремастер Metroid Prime. Такого же результата достигла некстген-версия "Ведьмак 3: Дикая охота". Таким образом топ-3 замыкают Tetris Effect: Connected и ремейк Resident Evil 4 с оценкой 93 балла из 100. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – это прямое продолжение игры 2017 года The Legend of Zelda: Breathe of the Wild.

Сиквел рассказывает о новой трагедии вымышленного королевства Хайрул и подвигах доблестного рыцаря Линка и принцессы Зельды. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года. Официально игра доступна только на приставках Nintendo Switch.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что The Legend of Zelda: Breathe of the Wild возглавила список 100 лучших видеоигр всех времен по версии журнала GQ.

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