$77.20+1.3284.25+1.36

Новый свод правил Steam может помешать торговцам скинами в CS:GO

Компания Valve обновила свод правил поведения и принципов в Steam. Согласно размещенной на отдельной странице поддержки площадки, команда платформы решила «добавить контекст и конкретику» в отношении разрешённых форм взаимодействия между пользователями.

Новый свод правил Steam может помешать торговцам скинами в CS:GO
© globallookpress.com

В списке запретов есть много довольно очевидных вещей, вроде использования читов, нецензурных выражений и эксплуатации несовершеннолетних. Однако последний пункт из обновленного свода правил может повлиять на жизнь торговцев скинами для Counter-Strike: Global Offensive — он запрещает заниматься коммерческой деятельностью с помощью Steam. Также Valve теперь выступают против конкурсов и азартных игр, а также перепродажи аккаунтов. Реализация любого контента для игр, подарочных карт и прочих товаров теперь тоже под запретом.

Отметим, что ранее запрет на азартные игры отдельно не упоминался, что позволяло торговать скинами для CS: GO в самых разных формах. В некоторых случаях они могли быть средством обмена или аналогом фишек в онлайн-казино.

Сами Valve могут быть недовольны тем, что разные сайты, торгующие скинами, запрашивают или требуют уникальную информацию Steam о пользователях. В некоторых случаях это может быть небезопасно для них.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий