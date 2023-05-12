Новый свод правил Steam может помешать торговцам скинами в CS:GO

Компания Valve обновила свод правил поведения и принципов в Steam. Согласно размещенной на отдельной странице поддержки площадки, команда платформы решила «добавить контекст и конкретику» в отношении разрешённых форм взаимодействия между пользователями.

В списке запретов есть много довольно очевидных вещей, вроде использования читов, нецензурных выражений и эксплуатации несовершеннолетних. Однако последний пункт из обновленного свода правил может повлиять на жизнь торговцев скинами для Counter-Strike: Global Offensive — он запрещает заниматься коммерческой деятельностью с помощью Steam. Также Valve теперь выступают против конкурсов и азартных игр, а также перепродажи аккаунтов. Реализация любого контента для игр, подарочных карт и прочих товаров теперь тоже под запретом.

Отметим, что ранее запрет на азартные игры отдельно не упоминался, что позволяло торговать скинами для CS: GO в самых разных формах. В некоторых случаях они могли быть средством обмена или аналогом фишек в онлайн-казино.