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Авторов Redfall жестоко унижают разработчики из других студий

Несмотря на популярность Redfall в Game Pass, игроки негативно встретили новый проект Arkane, а качеством шутера расстроен даже Фил Спенсер. Как оказалось, авторы получили удар и от своих коллег по индустрии.

Авторов Redfall жестоко унижают разработчики из других студий
© Игромания.ру

Об этом рассказала Сэди Бойд, художница окружающей среды Redfall. Она призналась, что Arkane Austin подверглась многочисленным насмешкам со стороны разработчиков из других студий. Видно и откровенное злорадство над плохим стартом новинки.

«Я не ожидала, что мои сверстники, друзья и коллеги будут открыто насмехаться и радоваться плохому запуску [Redfall]. Радоваться неудачам других, независимо от отношения к компании, кажется подлостью. Я ощущаю грусть, замешательство и разочарование.
Я стараюсь сохранять позитив, это правда. Но я человек, у меня есть чувства. Глядя на людей, я поражаюсь тому, как они говорят "они это заслужили", "теперь их резюме испорчены", "что за идиоты" и подобные высказывания. Это единственное, что меня беспокоит».
Сэди Бойд, художница окружающей среды

Redfall вышла 2 мая на PC и Xbox Series. На данный момент игра имеет самую низкую оценку среди проектов Arkane. Эксперты Digital Foundry разочаровались техническим исполнением шутера.

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