Авторов Redfall жестоко унижают разработчики из других студий

«Я не ожидала, что мои сверстники, друзья и коллеги будут открыто насмехаться и радоваться плохому запуску [Redfall]. Радоваться неудачам других, независимо от отношения к компании, кажется подлостью. Я ощущаю грусть, замешательство и разочарование.

Я стараюсь сохранять позитив, это правда. Но я человек, у меня есть чувства. Глядя на людей, я поражаюсь тому, как они говорят "они это заслужили", "теперь их резюме испорчены", "что за идиоты" и подобные высказывания. Это единственное, что меня беспокоит».

Сэди Бойд, художница окружающей среды