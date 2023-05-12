Авторов Redfall жестоко унижают разработчики из других студий
Несмотря на популярность Redfall в Game Pass, игроки негативно встретили новый проект Arkane, а качеством шутера расстроен даже Фил Спенсер. Как оказалось, авторы получили удар и от своих коллег по индустрии.
Об этом рассказала Сэди Бойд, художница окружающей среды Redfall. Она призналась, что Arkane Austin подверглась многочисленным насмешкам со стороны разработчиков из других студий. Видно и откровенное злорадство над плохим стартом новинки.
«Я не ожидала, что мои сверстники, друзья и коллеги будут открыто насмехаться и радоваться плохому запуску [Redfall]. Радоваться неудачам других, независимо от отношения к компании, кажется подлостью. Я ощущаю грусть, замешательство и разочарование.
Я стараюсь сохранять позитив, это правда. Но я человек, у меня есть чувства. Глядя на людей, я поражаюсь тому, как они говорят "они это заслужили", "теперь их резюме испорчены", "что за идиоты" и подобные высказывания. Это единственное, что меня беспокоит».
Сэди Бойд, художница окружающей среды
Redfall вышла 2 мая на PC и Xbox Series. На данный момент игра имеет самую низкую оценку среди проектов Arkane. Эксперты Digital Foundry разочаровались техническим исполнением шутера.