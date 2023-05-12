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Новую часть «Амнезии» в очередной раз перенесли

Авторы Amnesia: The Bunker объявили об очередном переносе новой части франшизы — теперь она выйдет не 23 мая, а 6 июня.

Новую часть «Амнезии» в очередной раз перенесли
© Игромания.ру

Это уже третий «переезд» хоррора, релиз которого изначально был намечен на март. Сперва игра переехала на 16 мая, затем на 23 число того же месяца, а теперь авторы сдвинули сроки ещё раз. Но зато стало известно, что скоро в Steam появится демо-версия «Амнезии».

В рамках новой игры пользователи будут изучать мрачный бункер периода Первой мировой войны — саму Amnesia: The Bunker разрабатывают для PlayStation, Xbox и PC. Теперь хоррор, кстати, выходит в один день с Diablo 4.

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