Новую часть «Амнезии» в очередной раз перенесли

Это уже третий «переезд» хоррора, релиз которого изначально был намечен на март. Сперва игра переехала на 16 мая, затем на 23 число того же месяца, а теперь авторы сдвинули сроки ещё раз. Но зато стало известно, что скоро в Steam появится демо-версия «Амнезии».