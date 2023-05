Лучшие игры про пиратов на ПК — подборка

Игр про пиратов сейчас появляется не так уж и много — но это не значит, что их совсем нет. Напротив, среди них можно найти самые разные проекты: от нарочито смешных до вполне серьезных. Мы собрали пять отличных игр для тех, кто соскучился по пиратской романтике.

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Пока Skull & Bones томится в производственном аду, титул лучшей «пиратской» игры Ubisoft принадлежит Assassin’s Creed IV: Black Flag. Она завоевала всенародную популярность благодаря тому, что разработчики серьезно отошли от противостояния ассассинов и тамплиеров в сторону пиратской романтики. Black Flag и через 10 лет после релиза остается прекрасной игрой для всех, кто хочет бороздить моря, брать корабли на абордаж и нырять за утонувшими сокровищами.

Sea of Thieves

Sea of Thieves — идеальная многопользовательская игра на пиратскую тематику. Она предлагает исследовать огромные океаны, высаживаться на острова в поисках кладов, вступать в морские битвы и, конечно же, руководить собственным кораблем — от маленькой шлюпки до гигантского фрегата. В Sea of Thieves можно играть и в одиночку, но комфортнее всего управлять кораблем при наличии команды: все-таки каждый компонент, будь то штурвал, пушки или паруса, требует отдельного подхода.

Horizon’s Gate

Тактическая ролевая игра, которая объединяет пиратскую романтику и элементы пошаговой JRPG. Horizon’s Gate — обширная фэнтези-песочница, где игрок может зарабатывать на жизнь торговлей, исследованием мира и, конечно же, пиратством. На земле и на море найдется множество локаций, секретов и испытаний, для которых предстоит собрать собственную группу персонажей и флотилию кораблей. Отличный выбор для поклонников Mount & Blade, «Космических рейнджеров» и Sid Meier’s Pirates.

Pillars of Eternity II: Deadfire

Сиквел Pillars of Eternity тоже ударился в пиратскую тему. Deadfire продолжает историю оригинальной игры, но теперь протагонисту предстоит отправиться в погоню за древним божеством на экзотический архипелаг Дэдфайр. Изучение неизвестных земель и сложные сражения соседствуют с политическими интригами, ведь за контроль над островами борются четыре фракции — и только игрок сможет решить, кто из них получит желаемое.

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game

Да-да, LEGO-игры давно добрались и до «Пиратов Карибского Моря». Если вы играли хоть в один мультяшный проект по мотивам известных франшиз от LEGO, то сами знаете, чего можно ждать: моря нелепых, но смешных шуток, юморной пересказ сюжета четырех фильмов серии и, конечно же, тонны контента — скрытого и не очень.