Игры в Telegram: лучшие игровые боты, как их найти и запустить

Изначально может показаться, что игры в Telegram появились совсем недавно, но это не так: поддержка мини-игр в чатах была добавлена еще в 2016 году. Игровая платформа Telegram работает прямо в приложении — для того, чтобы начать игру, нужно лишь добавить бота в список контактов и начать с ним диалог.

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Конечно, от игр в Telegram не стоит ждать той же графики или глубины, что и от популярных проектов, например, в Google Play. Большая часть контента, который предоставляют боты — это простенькие таймкиллеры, которые управляются одной или двумя кнопками. Они требуют постоянного подключения к Сети, но практически не нагружают телефон и не требуют загрузки больших файлов, что делает их не самым плохим решением для маломощных устройств.

Помимо этого, многие игры задействуют функционал Telegram. Они сохраняют ваши рекорды и позволяют пригласить друзей, чтобы пользователи могли соревноваться с товарищами. Каждый раз, когда ваш рекорд будет побит, вы получите уведомление, что приглашенный друг вырвался в лидеры — короткие сеансы игры могут стать забавным ежедневным ритуалом.

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Самой популярной площадкой для игр в Telegram можно назвать бота Gamee — в свое время он был одним из самых ранних ботов на игровой платформе, но до сих пор не утратил популярности. На Gamee можно найти несколько десятков игр разных жанров: от головоломок до спортивных аркад, экшенов и гоночных игр. Они простые, понятные и, опять же, поддерживают списки лидеров для соревнований с друзьями.

Ниже — краткий список других ботов, достойных внимания. Но предупреждаем, многие из них не поддерживают русский язык.