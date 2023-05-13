Игры на ПК про войну: подборка лучших военных игр

Тема войны — одна из самых популярных в игровой индустрии. Разработчики от мала до велика десятилетиями разрабатывают самые разные военные игры: от стратегий до экшенов и настоящих психологических триллеров. Собрали список из 10 отличных игр, посвященных войнам — настоящим и вымышленным.

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Hearts of Iron IV

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Серия Hearts of Iron хорошо знакома поклонникам творчества студии Paradox Interactive, и четвертую часть можно смело назвать самым объемным варгеймом на тему Второй мировой войны. Для того, чтобы привести выбранную державу к победе, игроку предстоит следить за огромным количеством нюансов: от социополитической обстановки в стране до снабжения армии, состава войск, обучения персонала и передвижений на стратегической карте.

Steam

Unity of Command II

Тем, кто предпочитает менее масштабные стратегии, стоит попробовать Unity of Command II — хадкорный, но довольно доступный варгейм, сфокусированный на отдельных сражениях. Его в принципе можно расценивать как стратегическую головоломку, где важно четко рассчитывать свои ходы, следить за цепочками снабжения и грамотно распоряжаться ограниченными ресурсами.

Steam

Spec Ops: The Line

Милитари-шутеры исторически не обременены каким бы то ни было сюжетом, персонажами или моральным подтекстом — они не для того разрабатываются. Однако Spec Ops: The Line подкупает именно сценарием, и до сих пор остается одной из немногих игр на тему войны с сильным психологическим посылом. Мы не будем ничего спойлерить. Скажем только, что Spec Ops: The Line обязательно стоит пройти, если вам нравится, например, «Апокалипсис сегодня» Копполы.

Steam

Insurgency: Sandstorm

Insurgency: Sandstorm сочетает динамичные сражения на компактных картах и реализм, но без перегибов — разработчики сочетают хороший баланс между симуляцией и аркадными механиками. Игра предлагает битвы в формате 14 на 14, широкий простор для кастомизации персонажей, отличный дизайн звука и глубокую тактику в ближнем бою.

Steam

Squad

Если же вы из тех, для кого, напротив, реализма никогда не бывает слишком много, попробуйте Squad: многопользовательский шутер, выросший из самостоятельной модификации для Battlefield 2. Проект почти идеально симулирует современные сражения в горячих точках — от применения техники и фортификаций до радиосвязи, арсенала вооружений и физической модели оружия.

Steam

Call of Duty: Black Ops

Продолжая разговор о милитари-шутерах и неожиданно хороших сюжетах нельзя не упомянуть оригинальную Black Ops. Да, не недавнюю Cold War, а первую Black Ops 2010 года. Она до сих пор остается одной из самых зрелищных, по-хорошему бредовых историй о холодной войне — со всемирными заговорами, интригами и предательствами.

Steam

Foxhole

Foxhole — необычный гибрид ММО и тактического шутера, где 100 игроков на сервере принимают участие в полномасштабной войне на огромной карте. И под «полномасштабной» подразумеваются все тонкости военных действий. Подвоз боеприпасов, артиллерия, разведка, строительство укреплений, штурмы и оборона позиций — всем занимаются непосредственно игроки, чьи действия прямо влияют на ситуацию на линии фронта.

Steam

Isonzo

Isonzo — последний проект авторов Verdun и Tannenberg, посвященный Первой мировой. Однако на этот раз разработчики сфокусировали внимание на Итальянском фронте: игроков ждут масштабные сражения в скалистых долинах северной Италии. Isonzo отдаленно напоминает Battlefield 1, но сходство скорее визуальное — игра делает гораздо большую ставку на реализм и тактику.

Steam

CONSCRIPT

Хорроры в военном сеттинге — крайне редкое явление, поэтому многие поклонники инди-игр горячо ждут выхода CONSCRIPT. Игроку в роли одинокого французского солдата предстоит выжить в темных траншеях битвы при Вердене, отыскать проавшего брата по оружию и вернуться домой. Пока что дата релиза CONSCRIPT неизвестна, однако в Steam можно попробовать демоверсию — она уже собрала немало восторженных отзывов.

Steam

Partisans 1941

Наконец, «Партизаны 1941» — отечественный проект, вдохновленный культовой серией Commandos. В роли советского офицера, сбежавшего из плена, игроку предстоит организовать партизанское сопротивление немецко-фашистским захватчикам и выбираться на скрытные диверсионные миссии, чтобы выиграть время для защитников Ленинграда. Отличный выбор для поклонников тактических головоломок, скучающих по золотым денькам Commandos.