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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже прошли всего за 94 минуты

Материал содержит спойлеры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Новую "Зельду" прошли за полтора часа
© Чемпионат.com

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла сегодня, а её уже прошли всего за полтора часа. Спидраннер под ником gymnast86 пробежал игру за 94 минуты, используя всевозможные баги и глитчи.

Как рассказал игрок, Nintendo исправила множество привычных инструментов для быстрого прохождения из Breath of the Wild, прошлой игры серии. Однако пользователи всё равно находят новые баги и способы по уменьшению времени прохождения.

Видео доступно на YouTube-канале gymnast86. Права на видео принадлежат Nintendo

Сейчас спидранеры ищут способ как можно быстрее спуститься из небес Хайрула на землю, разыскивают мощное оружие и экспериментируют с механикой создания собственных транспортных средств. Если пользователи смогут также пропустить битвы с предфинальными боссами, то Tears of the Kingdom в теории можно будет пройти меньше чем за полчаса.

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