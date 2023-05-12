Новую "Зельду" прошли за полтора часа

Материал содержит спойлеры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла сегодня, а её уже прошли всего за полтора часа. Спидраннер под ником gymnast86 пробежал игру за 94 минуты, используя всевозможные баги и глитчи.

Как рассказал игрок, Nintendo исправила множество привычных инструментов для быстрого прохождения из Breath of the Wild, прошлой игры серии. Однако пользователи всё равно находят новые баги и способы по уменьшению времени прохождения.

Видео доступно на YouTube-канале gymnast86. Права на видео принадлежат Nintendo