Новую "Зельду" прошли за полтора часа

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже прошли всего за 94 минуты
Материал содержит спойлеры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла сегодня, а её уже прошли всего за полтора часа. Спидраннер под ником gymnast86 пробежал игру за 94 минуты, используя всевозможные баги и глитчи.
Как рассказал игрок, Nintendo исправила множество привычных инструментов для быстрого прохождения из Breath of the Wild, прошлой игры серии. Однако пользователи всё равно находят новые баги и способы по уменьшению времени прохождения.
Видео доступно на YouTube-канале gymnast86. Права на видео принадлежат Nintendo
Сейчас спидранеры ищут способ как можно быстрее спуститься из небес Хайрула на землю, разыскивают мощное оружие и экспериментируют с механикой создания собственных транспортных средств. Если пользователи смогут также пропустить битвы с предфинальными боссами, то Tears of the Kingdom в теории можно будет пройти меньше чем за полчаса.