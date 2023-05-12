Разработчик Cyberpunk 2077 одобрил порно по мотивам игры

Искренне нравится, что всякий раз, когда Cyberpunk 2077 попадает в тренды, появляется куча порнографического контента и непристойного косплея по мотивам нашей игры. Цель каждого автора — прикоснуться к своей аудитории до глубины души, но также хорошо, когда аудитория может прикоснуться к себе.